Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, olayla ilgili 'geçmiş olsun' ve taziye mesajı yayımladı.AKSARAY (İGFA)- Alınan bilgiye göre Aksaray-Ankara karayolu Acıpınar mevkisinde 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildiği kaza yerinde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili 'geçmiş olsun' ve taziye mesajı yayımladı.

Vali Kumbuzoğlu, paylaşımında, "Aksaray-Ankara yolu Acıpınar mevkiisinde tur otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.