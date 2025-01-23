Geçtiğimiz günlerde Yargıtay 5. Dairesi'nin Muhsin Yazıcıoğlu davasını zaman aşımı nedeniyle düşürmesi üzerine en sert açıklamalardan biri AKSAÇLILAR Genel Başkanı Ahmet Bereket'ten geldi.İZMİR (İGFA) - AKSAÇLILAR Genel Başkanı Ahmet Bereket, Muhsin Yazıcıoğlu davasının zaman aşımı ile düşürülmesi arından konunun gündemde tutulması amacıyla CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi genel başkanlarına bir mektup gönderdi.

Ahmet Bereket, sadece bu parti genel başkanlarına mektup göndermesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yıllardır süren ve millet vicdanında suikast olarak yer bulan Şehit liderimizin davasına Yazıcıoğlu adıyla makam mevki sahibi olanlar bile ilgi göstermedi. Hatta, CHP milletvekillerinin mecliste Yazıcıoğlu suikastı araştırılsın diye verdiği önerge AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilirken, Yazıcıoğlu’nun koltuğunda oturan genel başkan, bu önergeyi 'CHP'nin şovu' diyerek oylamaya dahi katılmadı. Ancak sürecin başından bu yana, en büyük desteği, ne yazık ki kendimizden beklediklerimizden değil, CHP’nin genel başkanları ve milletvekillerinden gördük. Son yaşanan hadiselerden sonra, İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu'nun grup toplantısında zaman aşımı kararına tepki göstermesi ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etmesi dikkat çekti" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın Yazıcıoğlu davasını yakından takip etmeye devam ettiğine dikkati çeken Bereket, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da son tutuklama kararlarına rağmen adaletin önemine vurgu yaparak, "Konuyu gündemde tutacağını düşünüyorum. Bu nedenle bu dört genel başkana çağrıda bulunmayı uygun gördüm. İnancım odur ki, çağrımız cevapsız kalmayacaktır." diye konuştu.