Aksaçlılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Bereket, Türkiye'nin Türk Devletleri ve Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerini tek çatı altında yürütecek 'Türk Dünyası Bakanlığı'nın acilen kurulması gerektiğini vurguladı.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Aksaçlılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Bereket, Hükümete önemli bir öneride bulunarak, Türkiye'nin Türk Dünyasıyla ilişkilerinin koordinasyonunu sağlayacak 'Türk Dünyası Bakanlığı' kurulmasını talep etti.

Bereket, böyle bir bakanlığın Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve diğer Türk Cumhuriyetleriyle siyasi, kültürel ve ekonomik iş birliklerini sistematik şekilde yürütmesine olanak tanıyacağını belirtti.

Bereket açıklamasında, bakanlığın eğitim, kültür, ekonomi ve savunma alanlarındaki iş birliğini güçlendireceğini, diaspora politikalarını destekleyeceğini ve ortak projeleri hızlandıracağını belirterek, 'Kurumsal bir yapı, Türkiye'nin Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'daki etkisini artıracak ve 'Türk asrını inşa etme' vizyonuna hizmet edecektir' dedi.

Ayrıca, böyle bir bakanlığın TDT'nin diplomatik alandaki etkinliğini artıracağını, kararların uygulanmasında süreklilik ve hız sağlayacağını belirten Bereket, kültür, dil, eğitim, medya ve teknoloji alanlarında genç kuşaklarla bağların güçleneceğini ifade etti.