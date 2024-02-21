Cumhur İttifakı'nın Ak Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında elindeki son anketin sonuçlarını paylaştı. Murat Kurum, “Şu an 1.5, 2 puan öne geçtik” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, TV24 ekranlarında canlı yayınındaseçim gündemina dair açıklamalarda bulundu.

İlk zamanlar anketlerde geri olduklarını itiraf eden bir anlatımla sonucu açıklayan Murat Kurum, anketlerde öne geçtiklerini ve İstanbullunun beklentilerine odaklandıklarını vurguladı.

“ANKETLERDE ÖNE GEÇTİK”

Kurum, yaptıkları anketlerde 1.5-2 puan öne geçtiklerini iddia etti. En güzel anketin sahada olduğunu ve İstanbulluların teveccühünü gördüklerini ifade etti.

"İstanbullu 40 gün sonra kirli bir ittifaktan kurtularak özgürlüğüne kavuşacak" diyen Kurum, "Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık. 1.5, 2 puan öne geçtik." dedi.

CHP VE DEM PARTİ KANDİLİN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYOR

CHP ve DEM Parti'nin ittifakı için "Aleni olarak 'biz burada ittifak yapıyoruz' deyin" eleştirisinde bulunan Kurum, İttifakın Kandil'in talimatlarıyla hareket ettiğini ve adaylarını bu şekilde değiştirdiğini savundu.

Kurum, "kent uzlaşması"nın farklı isimlerle daha önce de denendiğini ve başarısız olduğunu hatırlattı.

Kurum, ittifakın Kandil'den talimat aldığını ve bu talimatlara göre hareket ettiğini öne sürdü.

“İSTANBUL'UN SORUNLARINA ODAKLANDIK”

Kurum, İstanbul'un sorunlarına ve İstanbulluların beklentilerine odaklandıklarını dile getirdi. 21. yüzyılın İstanbul'unda trafik sorununu çözmeye öncelik vereceklerini söyledi.