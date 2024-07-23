İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Yağışların, geçtiğimiz iki haftadan beri yaşanmakta olan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul, güne 28 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu bir gökyüzü ile başladı.

Rüzgârın poyrazdan orta kuvvette aralıklarla kuvvetlice esmesi beklenirken, öğle saatlerinde sıcaklıkların 33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışların, geçtiğimiz iki haftadan beri yaşanmakta olan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltacağı, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.