İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, kuvvetli yağış uyarısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) -27 Ağustos Salı (yarın) sabahına dikkat çeken AKOM’un açıklamasında, “Salı günü sabah 07.00’den itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğle saatlerine kadar (12.00) devam etmesi beklenen yağışların, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresinde kuvvetli şekilde (15-30 kg/m²) etkili olabileceği tahmin edilmektedir” denildi.

AKOM, yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını çağrısında da bulundu.