Okula dönüş döneminde ülke genelinde akıllı telefonlar başta olmak üzere kulaklıklar ve tabletler öne çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Yeni eğitim dönemine hazırlık sürecinde teknoloji ürünleri, öğrencilerin alışveriş listelerinde önemli bir yer tutuyor.

MediaMarkt Türkiye'nin okula dönüş döneminde mağazaları, online alışveriş kanalı ve MediaMarkt App'ten derlediği satış verilerine göre, öğrencilerin teknoloji tercihlerinde akıllı telefonlar ilk sıralarda yer alırken, tablet ve kulaklılar da üst sıralarda kendine yer buldu.

KULAKLIK VE TABLETLER TEKNOLOJİ ALIŞVERİŞİNDE ÖNE ÇIKTI

Kulaklıklar ve tabletler öğrencilerin teknoloji alışverişinde öne çıkan ürün grupları arasında yer aldı.

Kablosuz ve Bluetooth kulaklıkların yanı sıra kulak içi kulaklıklar da en çok tercih edilen ürünler arasındaydı. Tabletler ve tablet kullanımını tamamlayan kalem ve aksesuarların da en çok satılan ürünler arasında bulunması, yeni eğitim döneminde öğrencilerin teknoloji alışverişinde cihazların yanı sıra kullanım deneyimini tamamlayan ürünlere de yöneldiğini gösterdi.

OKULA DÖNÜŞ SEPETİNDE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ DE YER ALDI

Okula Dönüş alışverişinde teknoloji tercihleri yalnızca mobil cihazlarla sınırlı kalmadı.

Bu arada kişisel bakım ürünleri de en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alırken, gençlerin de sıklıkla kullandığı çok amaçlı bakım cihazları ve elektrikli tıraş makineleri listeye giren ürün grupları arasında öne çıktı.