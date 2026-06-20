Akdeniz bugün meydana gelen 4 deprem korkuya neden oldu. AFAD, meydana gelen depremlerin 4.1, 3.5, 4.7 ve 5.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

ANTALYA (İGFA) - Akdeniz'de bugün 4 büyük deprem meydana geldi. Akdeniz Bölgesi illerinden ciddi şekilde hissedilen depremler korkuttu. Sabah saat 06.37'de 4.1 şiddetinde, saat 07.08'de 3.5 şiddetinde, saat 12.31'de 4.7 şiddetinde ve saat 12.37'de 5.3 şiddetinde depremler meydana geldi.

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.