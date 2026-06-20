Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 2. Urfa Belgesel Film Festivali başladı. Kültürel miras, ekoloji ve gastronomi temalarında 22 belgeselin gösterileceği festivalde, beş gün boyunca film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, paneller ve kültürel gezi programları sanatseverlerle buluşacak.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve Harran Üniversitesi'nin akademik katkılarıyla gerçekleştirilen 2. Urfa Belgesel Film Festivali, açılış programıyla başladı. Sanat, akademi ve sinema dünyasını bir araya getiren festival, kültürel mirasın korunması, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde (Reji Kilisesi) düzenlenen açılış programına Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İlyas, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Bilişim A. Ş. (UKB9 Genel Müdürü Mehmet Tütüncü, akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Festivalin açılışında konuşan Festival Başkanı Prof. Dr. Sedat Benek ile Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Bahriye Kabadayı Dal, belgesel sinemanın toplumsal hafızanın korunmasındaki önemine dikkat çekti.

Program kapsamında sahne alan Vox Humanis Çok Sesli Koro Topluluğu, seslendirdiği eserlerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Ardından festivalin açılış filmi olan 'Bilgiye Yolculuk: Endülüs' belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Prof. Dr. Sedat Benek'in üstlendiği yapım, Endülüs medeniyetinin bilim, kültür ve düşünce tarihine yaptığı katkıları ele aldı.

Festival hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sedat Benek, bu yıl kültürel miras, ekoloji ve gastronomi olmak üzere üç ana kategoride seçilen 22 belgeselin gösterileceğini belirterek, film gösterimlerinin ardından yönetmenlerle söyleşiler düzenleneceğini söyledi. Benek, ayrıca festival kapsamında altı farklı etkinlik ile arkeolojik alanlar ve tarihi mekânlara yönelik geziler gerçekleştirileceğini ifade etti.

FESTİVAL BAŞKANI BENEK'TEN BAŞKAN GÜLPINAR'A TEŞEKKÜR

Benek, festivalin hayata geçirilmesine katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, özellikle festivalin ana sponsorluğunu üstlenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın desteklerinin organizasyonun gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

18-22 Haziran tarihleri arasında devam edecek festivalde film gösterimlerinin yanı sıra paneller, kültürel miras söyleşileri ve saha gezileri de yer alacak. Etkinliklerde Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve gastronomik değerleri akademik bakış açısıyla ele alınacak. Festivalin, kentin kültürel ve sanatsal yaşamına önemli katkılar sunması hedefleniyor.