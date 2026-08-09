Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kuşlubahçe Mahallesi'nde bulunan Kader Atabey Yaya Üst Geçidi'ne asansör kazandırdı. Özellikle yaşlılar, engelli bireyler ve bebek arabası kullanan ailelerin üst geçidi daha güvenli ve kolay kullanabilmesini sağlayan hizmet, mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde erişilebilir ve güvenli ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi'nde yayaların yoğun olarak kullandığı Kader Atabey Yaya Üst Geçidi'ne asansör yapıldı.

Hizmete sunulan asansör sayesinde, merdivenleri kullanmakta güçlük çeken vatandaşların üst geçidi daha rahat ve güvenli şekilde kullanabilmesi sağlandı.

'HALKIMIZIN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hizmetin vatandaşların güvenliği ve günlük yaşamını kolaylaştırması açısından önem taşıdığını belirterek, 'Halkımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Kuşlubahçe Mahallesi'nde bulunan Kader Atabey Üst Geçidi'mize inşa ettiğimiz asansör ile vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçişlerde yaşadığı tehlikeli ve yorucu sürece son verdik. Yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız ve çocuklu ailelerimiz artık çok daha rahat. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, yüzlerini güldüren dokunuşlarla Manisa'mız için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN DUTLULU'YA TEŞEKKÜR

Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı Arif Bayraktar, asansörün mahallede önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, 'Gördüğünüz gibi merdivenler oldukça dik. Yaşlı vatandaşlarımız ve pazardan gelen vatandaşlarımız bu merdivenleri çıkmakta zorlanıyordu. Bu nedenle otobanın karşı tarafına yürüyerek geçmek zorunda kalıyorlardı. Bu da büyük bir tehlike oluşturuyordu. Besim Başkanımızdan rica ettik, kendisi konuya ciddiyetle yaklaştı. Artık vatandaşlarımız asansör sayesinde karşı tarafa daha rahat ve güvenli bir şekilde geçebilecekler. Bizlere bu mutluluğu yaşatan Sayın Besim Dutlulu'ya ve emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın refahını ve yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Mahalle sakinleri de hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, asansörün özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırdığını ifade etti.

Mahalle Azası Ömür Yurdadelen, 'Bu üst geçide yapılan asansör, özellikle yaşlı vatandaşlarımız için çok iyi oldu. Yaşanan kazalar da önemli ölçüde azaldı. Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyoruz' dedi.

Asansörün yaşlı vatandaşlar için büyük kolaylık sağladığını belirten mahalle azası Mercan Vardar da hizmet dolayısıyla Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Emel Akyüz ise, 'Bu asansör hizmetini çok iyi buluyorum. Yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız ve bebek arabası kullanan aileler için büyük kolaylık oldu. Besim Başkan'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımız da güzel şekilde kullanır. Muhtarımız Arif Bey'e de teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Sultan Vardar da asansörün kendisi için büyük bir kolaylık olduğunu belirterek, 'Ben yaşlıyım, merdivenleri çıkmakta çok zorlanıyordum. Her gün okula öğrenci götürüyorum. Merdivenleri çıkarken defalarca dinlenmek zorunda kalıyordum, yarım saatte ancak çıkabiliyordum. Şimdi ise bu hizmetten dolayı çok memnunum' ifadelerini kullandı.