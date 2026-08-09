Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen dişi yavru zebranın ismini Başkentliler belirledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen dişi yavru zebra, kısa sürede Başkentlilerin ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 20 kilogram ağırlığında ve 80 santimetre boyunda dünyaya gelen yavru zebranın ismini ise Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ziyaretçileri belirledi.

Yavru zebranın ismini belirlemek için ilk olarak parkı ziyaret eden vatandaşlardan isim önerileri alındı. Vatandaşlar tarafından en fazla önerilen'Pijamalı', 'Çizgili', 'Temmuz' ve 'Yaz' isimleri, daha sonra tekrar parkı ziyaret eden vatandaşların tercihine sunuldu. Vatandaşların çoğunluğu tercihini 'Pijamalı' isminden yana kullandı. Yavru zebranın adı 'Pijamalı' oldu.

PARKTAKİ HAYVAN SAYISI 584'E YÜKSELDİ

Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda hizmet veren Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda 65 farklı tür ve ırktan toplam 584 hayvan bulunuyor.

ABB Veteriner İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yakından takip edilen yavru zebra, annesiyle birlikte özel bakım altında büyümeye devam ediyor. Yavru zebra, dünyaya geldiği günden bu yana çocuklar başta olmak üzere kentin dört bir yanından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.