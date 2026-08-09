Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaz döneminde çocuklara yönelik yangın güvenliği eğitimlerini sürdürüyor. Hem Kur'an kurslarında hem de yaz kamplarında eğitim gören çocuklar, yangın anında doğru davranışlardan orman yangınlarının önlenmesine kadar birçok konuda bilinçlendiriliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmek amacıyla çocuklara yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Mübeccel Bulut Camii Kur'an Kursu ile Darıca ve Aytepe kamplarında düzenlenen eğitimlerde çocuklara, yangın güvenliği ve afet farkındalığı konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

ÖĞRENCİLERE HAYAT KURTARAN BİLGİLER

Mübeccel Bulut Camii Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere verilen seminerde; yangınların çıkış nedenleri, yangın anında doğru hareket etme yöntemleri, güvenli tahliye kuralları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı ve temel yangın güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı. Verilen eğitimlerle çocukların olası acil durumlarda bilinçli hareket edebilmesi amaçlandı.

ORMANLARIN KORUNMASI DA ANLATILDI

Darıca ve Aytepe kamplarında gerçekleştirilen farkındalık eğitimlerinde ise çocuklara yangın güvenliğinin yanı sıra orman yangınlarından korunma yöntemleri de aktarıldı. Yangınların çıkış nedenleri, doğru davranış biçimleri ve güvenli tahliye kurallarının anlatıldığı eğitimlerde, ormanların korunmasının önemi özellikle vurgulandı.

BİLİNÇLİ NESİLLER, GÜVENLİ YARINLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların küçük yaşlardan itibaren yangınlara karşı bilinçli, duyarlı ve doğru refleksler geliştirmesini amaçlayan eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Uygulamalı ve teorik anlatımlarla desteklenen eğitimlerle hem bireysel güvenliğin artırılması hem de toplumda afet bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.