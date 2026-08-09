Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Motocross Park Kartepe'de başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, motor sporlarında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda kentin doğa sporları potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtan Büyükşehir, bu yıl 8. kez enduro tutkunlarını Kocaeli'de bir araya getirdi.

Adrenalin seviyesinin bir an olsun düşmediği yarışlarda motorların gücü, sporcuların yetenekleri ve parkurun zorluğu izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Yarışları takip eden sporseverler, sürücülerin zorlu engelleri aşmak için verdiği mücadeleye büyük ilgi gösterdi.

MOTOCROSS PARK KARTEPE'DE BAŞLADI

Kocaeli'nin doğayla iç içe ilçesi Kartepe bu hafta sonu süper enduro tutkunlarını ağırlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Motor Sporları Federasyonu, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Motosiklet Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Motocross Park Kartepe'de başladı.

YARIŞIN STARTINI BAŞKAN BÜYÜKAKIN VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışlara doğaseverler ve motorsporları meraklıları büyük ilgi gösterdi. Pist alanına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile birlikte gelen Başkan Tahir Büyükakın, GP genel klasman yarışlarının startını verdi.

Yarış öncesinde sporculara kazasız ve başarılı bir yarış dileyen Büyükakın, daha sonra bir süre yarışları takip etti. Heyecan dolu yarışı İznik Motosiklet Spor Kulübü sporcusu Mehmet Emin Musaoğlu kazandı.

650 metre uzunluğundaki ekstrem parkurda kadınlardan gençlere, ustalardan veteranlara kadar toplam 40 sporcu kıyasıya yarışıyor. Şampiyonada son 3 yılın Türkiye şampiyonu Kağıtsporlu Mustafa Resul Kurtuluş da prestij genel klasman kategorisinde mücadele veriyor.

SPORCULAR FİNAL YARIŞLARINDA BOY GÖSTERECEK

Prestij genel klasman, usta genel klasman, hobi genel klasman, genç genel klasman, veteran genel klasman, GP genel klasman ve kadın genel klasman olmak üzere 7 kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular hem doğa koşullarına hem de yapay engellere karşı mücadele veriyor.