Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanması ve gelecekte kurallara duyarlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Eğitim öncesinde çocuklara trafik ışıkları, yaya geçitleri, kavşaklar ve trafikte uyulması gereken temel kurallar hakkında bilgi veren zabıta ekipleri, ardından minikleri akülü araçların direksiyonuna geçirdi.

Gerçek trafik ortamını aratmayan özel parkurda öğrendiklerini uygulama fırsatı bulan çocuklar, trafik ışıklarına ve yol işaretlerine uyarak güvenli sürüş deneyimi yaşadı.

Kırmızı ışıkta durmayı, sarı ışıkta hazırlanmayı ve yeşil ışıkta ilerlemeyi öğrenen minikler, kavşak dönüşlerinde dikkat etmeleri gereken noktaları da deneyimledi. Çocukların eğlenerek öğrendiği etkinlik, ailelerden de tam not aldı.

AKKOÇ: 'AMACIMIZ, DAHA BİLİNÇLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi trafik zabıta memuru Selçuk Akkoç, eğitimin temel amacının çocuklara küçük yaşta trafik kurallarını öğretmek olduğunu belirtti.

Parkurda uygulamalı eğitim gerçekleştirdiklerini aktaran Akkoç, 'Çocuklarımıza trafik kuralları hakkında bilgi verdik. Işıkların, yaya geçitlerinin, trafik ışıklarının ve kavşakların ne anlama geldiğini öğrettik. Temel amacımız, çocuklarımıza küçük yaşta trafik kurallarını öğretmek ve eğitimlerle bu bilgileri pekiştirmelerini sağlamaktır. Böylece daha bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz' dedi.