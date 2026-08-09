Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan 'Köy Bizim, Şenlik Bizim' etkinlikleri aralıksız devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Sıcak yaz aylarında çocukların gönüllerince eğlenmelerini sağlayan programlardan biri daha Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan Cırbıklar Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği programa, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Kampüsleri de Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi ile katıldı.

Enerjisi yüksek olan ve otobüs turuyla başlayan şenlikte çocuklar; oyunlar, atölyeler ve sahne gösterileriyle doyasıya eğlenirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldular.

Mahalle meydanında düzenlenen ve eğlendirirken öğreten programa katılan çocuklar, unutamayacakları dakikalar yaşadılar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Köy Bizim, Şenlik Bizim' etkinlikleri, yaz boyunca diğer mahallelerde de devam edecek.

MUHTAR ÖZEN: 'ÇOCUKLAR İÇİN 10 NUMARA BİR EĞLENCE OLDU'

Tarsus Cırbıklar Mahallesi Muhtarı Erdal Özen, etkinlikleri çok beğendiğini ifade ederek, 'Mahallemizde o kadar güzel bir ortam oldu ki, ben de bir anda çocukluğuma döndüm. Çocuklar için 10 numara bir eğlence oldu. Vahap Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürler' ifadelerini kullandı.