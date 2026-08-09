Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu yıl beşincisi gerçekleşen Marmara Edebiyat Festivali'nde edebiyatın iyileştirici ve birleştirici gücünü belirtirken, 'Edebiyat, insanla insan arasına kurulmuş en eski köprüdür.' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, bu yıl beşincisi düzenlenen Marmara Edebiyat Festivaline katıldı.

Marmara Adalar Belediyesi, Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği, Marmara Adası Dostları Kültür Sanat Turizm ve Eğitim Derneği ile Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen festivale Akın'ın yanı sıra Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, yazarlar ve edebiyatseverler katıldı.

Usta yazarlar, sanatçılar ve vatandaşlarla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Adasının geçmişten bu yana edebiyatseverlerin sığınağı olduğunu söylerken, 'Sığınak kelimesini tesadüfen seçmedim. Çünkü edebiyatın insanın en güvenilir sığınağıdır.' dedi.

'EDEBİYAT, İYİLEŞTİRİCİ VE BİRLEŞTİRİCİDİR'

Edebiyatın en büyük gücünün iyileştirici olması olduğunu ifade eden Akın, 'Bir şiir, hiçbir reçeteye sığmayan bir yarayı sarabilir. Bir roman, yıllarca adını koyamadığımız bir duyguyu tek bir cümleyle tarif eder ve bize yalnız olmadığımızı hatırlatır. Edebiyatın diğer büyük gücü ise birleştirici olmasıdır. Edebiyat, insanla insan arasına kurulmuş en eski köprüdür. Hiç tanımadığımız birinin hikâyesini okurken onun gibi hissederiz. Hissettikçe ona yaklaşırız, onu anlamaya başlarız. Ayrı dilleri konuşan, ayrı coğrafyalarda yaşayan insanları aynı cümlede buluşturabilen başka bir güç yoktur. Bugün bu adada, belki de birbirini ilk kez gören yüzlerce insanların aynı satırlarda buluşacak olması bunun en güzel kanıtıdır. Bu anlayışla festivalin hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza, tüm sanatçılarımıza ve bizi büyük bir sıcaklıkla karşılayan adalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Festivalimiz hayırlı ve uğurlu olsun.' diye konuştu.

DİNÇER: 'FESTİVALİMİZ HAYIRLI OLSUN'

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Marmara Adası'nın tarihi, doğası ve kültürel geçmişiyle yüzyıllar boyunca pek çok büyük edebiyatçıya ve sanatçıya ilham veren çok özel bir yer olduğunu belirtirken, festivalin Adanın köklü edebi ve kültürel mirasının yaşatılmasında büyük rolü olduğunu söyledi.

Festivale katılan usta yazarlar, şairler ve sanatçıları adada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Dinçer, festivalin coşku içerisinde geçmesini diledi.