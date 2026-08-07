ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 07 Ağustos Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı görülebileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.