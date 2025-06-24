Düzce’nin Akçakoca ilçesi Döngelli mevkisi sahilinde karaya vuran ölü yunus, kötü koku ve sağlık riski yaratmasına rağmen yetkililer tarafından günlerdir kaldırılmadı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Akçakoca ilçesi Döngelli mevkisi D-010 karayolu Ereğli Caddesi üzerindeki sahil kesiminde karaya vuran ölü bir yunus, çevre sakinlerini isyan ettirdi.

Günlerdir kıyıda çürümeye terk edilen yunus, hem kötü koku yayıyor, hem de enfeksiyon riski oluşturuyor.

Yerel halk, durumu zabıta ekiplerine defalarca bildirmesine rağmen herhangi bir müdahale yapılmadığını belirtti.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, özellikle çocuklu aileler için ciddi bir tehlike arz eden bu durumun bir an önce çözülmesini talep ederken bir vatandaş, “Bu manzara hem çevre kirliliği yaratıyor hem de sağlık açısından büyük risk taşıyor. İlgili birimlerin bu ihmalkârlığı kabul edilemez” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bölge sakinleri, yetkililerin acilen harekete geçmesini bekliyor.