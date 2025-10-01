Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, trafik ekiplerinin çalışmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Akçakoca istikametinden Düzce yönüne seyir halinde olan otomobil, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, D655 Akçakoca-Düzce yolu Kurtsuyu sapağı mevkisinde yaşandı.

