Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, 160 milyon liralık yatırım ve planlı su yönetimiyle Akbaş Barajı’nda %53 oranında tasarruf sağlandığını açıkladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Egemen Emre Beşli yaptığı yazılı açıklamada, “Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarımız her geçen gün azalmaktadır. Kentimizin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Akbaş Barajında; 2024 yılında yüzde 50 doluluk oranı, 2025 yılında ise yüzde 34 doluluk oranı ile su kullanımına başlanılmıştır. Bu su kaybı şehrimizin yaklaşık iki aylık su tüketim miktarına karşılık gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Beşli açıklamasında “İçme suyu arzında herhangi bir sorun yaşanmaması için Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatları doğrultusunda çalışmalara hızla başlanmış; Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan yatırımlar, uygulanan kararlı ve disiplinli su yönetimi ile üst düzey tasarruf politikaları sonucunda, barajdaki doluluk oranında ciddi oranda su kaybı yaşanmasına rağmen baraj seviyesi 2024 yılı ağustos ayında yüzde 19 iken şu anda yüzde 26 seviyesinde ilerlemektedir” dedi.

DESKİ Genel Müdürlüğü’nün, 2024 yılında yaşanan su sıkıntısının tekrar etmemesi için 160 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiğini hatırlatan DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, “Bu kapsamda, kentin farklı noktalarına yeni iletim hatları döşenmiş, ilave sondaj kuyuları açılmış, mevcut kaynaklar revize edilmiş ve yeni su kaynakları devreye alınmıştır. Ayrıca basınç yönetimi ve kaçak su tespit çalışmaları ile su kayıpları önemli ölçüde azaltılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde Akbaş Barajı’ndan temin edilen su kullanım miktarında yüzde 53 oranında tasarruf sağlanmış ve içme suyu arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır” dedi.