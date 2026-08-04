Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı (2232-A) ile Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı (2232-B) 2025 yılı 1. dönem çağrı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Program kapsamında 49'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 75 lider ve genç araştırmacı, projelerini Türkiye'de yürütmek üzere destek almaya hak kazandı.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tersine Beyin Göçü' vurgusu yaparak, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

49'u Türk vatandaşı olan 75 lider ve genç araştırmacı daha ülkemize gelerek projelerini gerçekleştirmek için destek kazandığını ifade eden Bakan Kacır, 'Harvard, Stanford, Oxford gibi üniversitelerde deneyim kazanmış araştırmacılar, bilim ve Ar-Ge altyapımıza güç katacak. Çalışmalarını Türkiye'de sürdürerek ülkemizin geleceğine katkı sunacak tüm araştırmacılara başarılar diliyorum' dedi.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, programlarla yurt dışında çalışma deneyimine sahip nitelikli araştırmacıların Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından destek almaya hak kazanan 75 araştırmacı, Türkiye'de bilimsel çalışmalarını yürütecek. Destek kapsamındaki araştırmacılar, QS ve Times Higher Education (THE) dünya üniversite sıralamalarında yer alan seçkin üniversiteler ile Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin yayımladığı dünyanın en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 2 bin 500 şirketi ve Scimago sıralamasındaki önde gelen araştırma kurumlarında görev yapan isimlerden oluşuyor.

Program kapsamında araştırmacılara yaşam gideri bursu, aile yaşam gideri desteği, sağlık sigortası ve yol desteğinin yanı sıra başlangıç paketi ödeneği, araştırma desteği, proje ekibine yönelik burslar ve proje teşvik ikramiyesi sağlanacak.

Başvuru sonuçları ise BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden 'Başvurularım' bölümünden görüntülenebiliyor.