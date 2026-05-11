CHP Enez İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Mustafa Bezbaş, artan maliyetler nedeniyle çiftçinin üretimden koptuğunu söyledi. Bezbaş, 'İnsanlar gübre ve mazot alabilmek için kuzularını kestiriyor' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Enez İlçe Danışma Kurulu toplantısında konuşan bölgenin tanınmış siyasetçilerinden Mustafa Bezbaş, tarım sektörünün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Çiftçinin ağır borç yükü altında ezildiğini ifade eden Bezbaş, özellikle küçük üreticinin ayakta kalmakta zorlandığını söyledi. Çiftçinin buğday fiyatı beklediğini ve ödemelerin peşin yapılması gerektiğini dile getiren Bezbaş, üreticilerin artan maliyetler nedeniyle üretim araçlarını elden çıkarmak zorunda kaldığını belirtti.

Kardeşinin mezbahadaki gözlemlerini aktaran Bezbaş, 'İnsanlar gübre ve mazot alabilmek için 25 kiloluk kuzularını kestiriyor. 100-150 kilo et alabilmek için üretimden vazgeçiyorlar. Küçük çiftçi şu an bitmiş durumda' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında partililere birlik çağrısı da yapan Bezbaş, kişisel tartışmaların geride bırakılması gerektiğini savundu. 'Birbirimize sahip çıkmaya, Atatürk'ün partisini yüceltmeye ihtiyacımız var. Herkes egosunu ve kibirini bir kenara bırakmalı' diyen Bezbaş, öncelikli hedefin CHP'nin iktidara gelmesi olduğunu söyledi. CHP iktidarında liyakatin esas alınacağını ifade eden Bezbaş, kamu yönetiminde adaletli bir sistem kurulacağını belirtti. Bezbaş, 'Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak bu ülkeye hizmet edeceğiz. Kadrolar liyakatli isimlerle oluşacak' dedi.