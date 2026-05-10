Bursa'nın sağlık hafızasının özelleştirmek yerine güçlendirilmesi gerektiğini belirten Millet Partisi İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'Belirsizlik endişelendiriyor.' dedi.

BURSA (İGFA) - Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, bazı sağlık kurumlarının özelleştirme kapsamına alınması yönündeki karar ve sonrasında oluşan belirsizliğe tepki gösterdi.

Bursa'nın sağlık mirasının özelleştirmeye kurban edilemeyeceğini dile getiren Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'Yalnızca Muradiye Devlet Hastanesi değil; Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Ümran Sönmez Ek Hizmet Binası ve Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de tartışmaların merkezinde yer almasını üzüntüyle izliyoruz. Bu kurumların satılmayacağı yönünde bazı açıklamalar yapılsa da alınan karar ortadayken sonrasında oluşan belirsizlik, can sıkıyor. Bursa halkının ortak değeri olan bu sağlık kurumları, ticari hesapların konusu yapılamaz.' dedi. Bursa'nın sağlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Memleket Hastanesi'nin (Muradiye Devlet Hastanesi) yalnızca bir bina değil, bu şehrin hafızası, vicdanı ve sosyal devlet anlayışının simgesi olduğunu ifade eden Akyıldız, depreme dayanıksız diye 2019'da boşaltılan sağlık kurumu için yıllardır verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

'HASTANELER ZOR DURUMDA'

Özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerin sağlık hizmetlerinin kamusal niteliğini tehdit ettiğini de belirten Akyıldız, 'Bugün Bursa'da vatandaşlarımız devlet hastanelerinde randevu bulmakta zorlanıyor. Acil servislerde yoğunluk her geçen gün artıyor. Polikliniklerde uzun kuyruklar oluşuyor. Şehir Hastanesi'nde yatak sayısı yeterli olmadığı için günde 8-10 ameliyat yapabilen bir cerrah, günde 3-4 hastaya ameliyat yapıyor. Acil ameliyat olması gereken hastalar günlerce acil serviste bekliyor. Bazı günler hem özelde, hem devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde yer olmadığı için şehir dışına gidenler bile oluyor. Nüfusu hızla büyüyen Bursa'da mevcut sağlık yatırımları artık ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiştir. Vatandaş, Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için saatlerini yolda geçiriyor. Merkezdeki köklü sağlık kurumlarının devre dışı bırakılması; özellikle yaşlılar, emekliler ve dar gelirli vatandaşlarımız için büyük mağduriyet oluşturmaktadır. Sağlık hizmeti bir ayrıcalık değil, anayasal bir haktır. Böyle bir tabloda yapılması gereken; hastaneleri kapatmak, işlevsiz bırakmak ya da özelleştirmek değil, mevcut olanları güçlendirmek ve yeni kamu sağlık yatırımlarını hızlandırmaktır. Bizim tavrımız her zaman özelleştirmenin karşısındadır. Bursa halkının hakkını ve ortak değerlerini sonuna kadar savunacağız.' ifadelerini kullandı.