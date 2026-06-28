ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, gelinen noktada yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, terör örgütünün silah bırakmasına zemin hazırlayacak yasal düzenlemenin gecikmeden Meclis'te ele alınması gerektiğini ifade etti. Çelik, söz konusu düzenlemenin hızlı şekilde değerlendirilerek yasalaşmasının önemine işaret ederek, 'Terör örgütünün silah bırakmasını gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun bir an evvel Meclis'e gelmesi ve hızlı bir şekilde yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz.' dedi.

Sürecin, Meclis'te temsil edilen ya da edilmeyen tüm siyasi partilerin katkısıyla yürütülmesini önemsediklerini belirten Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda amaçlarının 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefine ulaşmak olduğunu vurguladı. Yasal düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte terör örgütünün silah bırakmasının önünün açılacağını ifade eden Çelik, 'Bu gerçekleştiğinde Türkiye, uzun yıllardır mücadele ettiği terör örgütünü gündeminden çıkarmış olacaktır.' değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinde artık o noktada yeni bir aşamada olduğumuzu son basın toplantımızda ifade etmiştim. Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel Meclise gelmesi gerektiğini ve Meclisten: pic.twitter.com/n6pUdtQhju — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 28, 2026

'SAĞDUYULU VE POZİTİF BİR DİL KULLANILMALI'

Sürece ilişkin değerlendirmesinde toplumun tüm kesimlerine de çağrıda bulunan Çelik, destek ya da eleştirilerin yapıcı bir üslupla dile getirilmesi gerektiğini belirtti. Çelik, 'Herkesi pozitif bir dille, ister katkı ister eleştiri olsun, bu sürece destek vermeye davet ediyoruz. Aşırı yaklaşımlardan kaçınmak ve sağduyulu bir dil kullanmak son derece önemlidir. Bu mesele yalnızca Türkiye'yi değil, bölgemizin geleceğini de yakından ilgilendiriyor.' ifadelerini kullandı.