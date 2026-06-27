Mehmet Özcan'ın istifasının ardından AK Partiye katılmasının ardından düzenlenen basın toplantısı CHP'nin bir gövde gösterisine dönüştü.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesi ve parti rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmasının ardından CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nda dün bir basın toplantısı düzenlenerek bu istifa ve AK Parti'ye geçmesi sert bir dille eleştirildi.

CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen basın toplantısına CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Uzunköprü İlçe Başkanı Osman Aydın, İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, Keşan Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyeleri; Rasim Ergene, Hüseyin Yavaş, Belediye Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Ş.İsmail Büyükvarlık, Figen Kanar Kayseri, Işıl Irmak Erel, Mertcan Özkaya, Çiğdem Çeliktuğ Öztürk, Mustafa Naci Öztürk, Bayram Şeker, Cahit Kemer, Mehmet Tabarlı, Nurettin Özmen, Mehmet Meriç, Mustafa Ak ve Coşkun Düdük ile yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Keşan Belediye Başkan Yardımcılığı'ndan ve CHP'den istifa eden Bilgin Atlı ile CHP Grup Sözcüsü Aydın Meriç'in toplantıya katılmadığı gözlendi.

Toplantıda ilk olarak konuşan İlçe Başkanı Anıl Çakır şunları söyledi.

'Değerli basın mensupları, çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer; Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'DİR

Genel başkanımız, seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'in sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Çakır, 'sonuna kadar arkasındayız, sonuna kadar arkasındayız. Siyasete girerken hiçbirimiz 'Acaba ne olur?' diye düşünmedik. 'Acaba bizi içeri alırlar mı?', 'Bizi hapse atarlar mı?', 'Mallarımıza çökerler mi?' diye düşünmedik. Korksaydık bu yola hiç girmezdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak mangal gibi yürek ister. O yürek sende yoksa bu kapıdan içeri hiç girme arkadaş, girme ve girme, girme!

SENİ BU ŞEHRİN SOKAKLARINDA GEZDİRMEYİZ

'Buradan bu partiye hainlik edenlere, onun işbirlikçilerine seslenmek istiyorum' diyen Çakır 'Seni bu şehrin sokaklarında gezdirmeyiz! Gezdirmeyiz, gezdirmeyiz!

Eğer istifa edeceksen sen bu partililerin, sen Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin, sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren seçmenin helal oylarıyla o makama geldin. Eğer sende yürek varsa, şu kadar karakter varsa, o makamda da oturmaya hakkın yok, önce oradan istifa et!'

MALUM MECLİS ÜYELERİMİZİN DIŞINDAKİ TÜM MECLİS ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

Çakır 'Burada aslanlar gibi meclis üyelerimiz var. Dimdik duruyorlar, partisinin arkasındalar. Sen o makamdan istifa et, o işi yapacak pırıl pırıl insanlar burada. Biz Keşan Belediye Başkanlığı'nı bunların arasından da seçeriz. Hainlere bu partide yer yok, partisine ihanet edenlere burada yer yok.'dedi.

ŞAHSİ OYUN VARMIŞ 2.5 YIL SONRA KARŞIMIZA ÇIK

Çakır Özcan'ın şahsi oyu olduğundan da dem vurarak şunu söyledi 'Eğer çok konuşuyordun ya 'Benim şahsi oyum var, seçimi ben kazandırdım' diye burada herkesin huzurunda sana açıkça sesleniyorum: 2,5 yıl var. Yüreğin varsa çık karşımıza! 2,5 yıl sonra çık karşımıza!'

ALKOLÜ VE SİGARAYI AZALT

Özcan'a 'Sağlığına dikkat et, yediğine içtiğine dikkat et, kendini kolla. Alkolü azalt, sigarayı azalt. Yurt dışı ziyaretlerini azalt, makine ayarının başında oturmayı azalt. Yüreğin varsa 2,5 yıl sonra çık karşımıza. Çık karşımıza, bu parti, bu örgüt sana boyunun ölçüsünü versin.'şeklinde konuştu.

BU GİDİŞİ KAYIP OLARAK DEĞERLENDİRMİYORUZ

Çakır, bu gidişi bir kayıp olarak değerlendirmediklerini de belirterek 'Siyaset ahlaklı insanların işidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset daha da dikkat ister. Siyaset yapacaksan nerede giyindiysen orada soyunacaksın, kıvırmayacaksın. Keşke yüreğin yetseydi de o zaman AKP'den aday olsaydın; görseydik kimin şahsi oyu var, kim seçimi alıyor.

Yüreksizlerle işimiz yok. Biz bugünü bir kayıp olarak değerlendirmiyoruz. Eğer hücrelerinde şu kadar partisine ihanet duygusu olan biri varsa, biz onu kayıp olarak değil, bu partiyi ondan kurtuluş olarak değerlendiriyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi asırlık bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bağrından nice namuslu, şerefli il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri çıkmıştır. Günü geldiğinde yine namuslu bir insan çıkar, o bayrağı alır, oraya diker. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz dimdik ayaktayız, kimseden korkmuyoruz. Örgütümüz hiç olmadığı kadar bir arada.'