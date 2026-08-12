AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sözcü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları konusunda yaptığı değerlendirmeleri eleştirerek, 'Bu açıklamasını düzeltmelidir' dedi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın, AK Parti ve hükümete yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hatimoğulları'nın sözlerini 'haksız ve mesnetsiz' olarak nitelendirerek, söz konusu ifadeleri reddettiklerini belirtti.

Mecliste 467 kabul oyuyla yeni bir dönemin başladığını ifade eden Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı'nın ilk açıklamalarında AK Parti ve hükümeti hedef almasının dikkat çekici olduğunu savundu.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Sn Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz.



Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, Dem Parti Eş Genel Başkanı'nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve: Konya Meram'da AK Parti Gençliği ile buluşuldu İçeriği Görüntüle August 12, 2026

'TÜRKİYE, İNSANLIK İTTİFAKININ EN GÜÇLÜ SESİ'

Türkiye'nin İsrail'in Filistin'i işgaline karşı en güçlü şekilde mücadele ettiğini belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine üyeleri, AK Parti kadroları ve milletin bu tutumunu sürdüreceğini ifade etti. Çelik, 'İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir' değerlendirmesinde bulunarak, Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'e yönelik işgaline karşı Türkiye'nin tutumunu ele alırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerine referans vermesini eleştirdi. Çelik, 'Türkiye'de ve dünyada 'insanlık ittifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez' ifadelerini kullandı.

'EN UTANÇ VERİCİ KAYIT'

Hatimoğulları'nın söz konusu açıklamasını düzeltmesi gerektiğini savunan Çelik, Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşımın siyasetçi açısından 'en utanç verici kayıt' olacağını öne sürdü. Çelik, açıklamasını Hatimoğulları'na yönelik 'Bu açıklamasını düzeltmelidir' çağrısıyla tamamladı.