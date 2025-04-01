AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Milletvekili Halil Eldemir ve İlçe Başkanı Yaşar Karabey, Pazaryeri ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı. İlçede coşkuyla karşılanan heyet, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını tebrik etti.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik'te AK Parti Pazaryeri teşkilatının bayramlaşma programı kapsamında, ilçe halkının sorunlarını dinleyen AK Parti heyeti, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yoğun ilgi gören buluşmada, vatandaşlar bayram sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Başkan Yıldırım, "Bayramlar, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştiren özel günlerdir. Bugün Pazaryeri’nde hemşehrilerimizle bir araya gelerek bu güzel atmosferi birlikte yaşamak bizleri çok mutlu etti," dedi.

Milletvekili Halil Eldemir ise, Pazaryeri’nin kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Halkımızla iç içe olmaya, onların taleplerini dinleyip çözüm üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında ilçe esnafını da ziyaret eden AK Parti heyeti, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu en güzel şekilde yaşatan buluşma, samimi anlara sahne oldu.