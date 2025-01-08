AK Parti Artuklu İlçe Kadın Kolları 4. Olağan kongresi gerçekleştirildi. Başlan Av. Kübra Ortaç atanarak geldiği İlçe Başkanlığına yeni yönetimiyle birlikte seçildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Artuklu Üniversitesi Rektörlük Salonunda gerçekleştirilen kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen kongreye Genel merkez MYK üyesi Züleyha Karademir katılım sağlarken, Divan Başkanlığını Genel merkez MYK üyesi ve bölge koordinatörü Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu yürüttü.

Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Av. Kübra Ortaç ve listesi gerçekleştirilen seçimin ardından AK Parti Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı seçilmiş oldu.

Kongreye teşkilat mensupları ve davetlilerin yanı sıra, İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin Milletvekili Muhammed Adak, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş, Artuklu ilçe başkanı Yavuz Geylani Çaltekin, Önceki dönem başkanları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katılım sağladı.

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Çaltekin, “Kadınların gücü, sadece bir mücadele değil, aynı zamanda bir toplumun kalkınmasının en temel kaynağı olduğunu söyledi. Çaltekin,” Türkiye Yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ ın yanında yol yürüyen hanım kardeşlerimiz olarak sizler, her zamankinden daha fazla çalışacak, her zamankinden daha fazla emek göstereceksiniz. Bugün gerçekleşecek olan Kadın Kolları kongremizle yenilik ve değişim sürecini başlatıyoruz. Bugüne kadar görevini başarıyla gerçekleştiren Nurhan Batur ablamıza emekleri ve gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Görevine başlayacak olan Kübra Ortaç kardeşimize de Allahtan muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

AK Parti Artuklu Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Av. Kübra Ortaç ise, “Bu güne kadar büyük bir özveriyle çalışan Nurhan Batur Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür edip devraldığım bu bayrağın gerektirdiği özveri ve görev bilinciyle daha da yükseklere taşımak için var gücümle çalışacağını ifade etti.

Kadınlarımızın hak ettiği yere gelmesi için kadınlarımızla birlikte hareket edeceklerini ifade eden Ortaç,” Bir hukukçu olarak Adalet ve Kalkınma partisinin çatısı altında Cumhurbaşkanımızın Liderliğin Kadınlarımızın her alanda daha güçlü, daha görünür olduğu bir Türkiye idealiyle çıktığımız bu yolda, Artuklu’nun güçlü, asil ve emek kokan kadınlarının temsilcisi olmaktan onur duyuyorum. Biz kadınlar ekonomiden politikaya varıncaya dek ülke geleceğinde etkin rol alabilecek yetkinliğe sahibiz ve en önemlisi Kadın anadır. Kadınlar liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi nice yiğitler doğurur ve nice yiğitlerin annesi ve kız kardeşidir.” Şeklinde konuştu

Kongre programı çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sonra erdi.