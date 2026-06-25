AK Parti'nin 180. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda siyasi gündeme damga vuran bir katılım gerçekleşti. İYİ Partili Rasim Arı ile CHP'li belediye başkanları Mesut Özarslan ve Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Belediye başkanlarının parti rozetleri, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

ANKARA (İGFA) - Toplantıda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirterek, 'Eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Parti'mize yönelik teveccüh her seviyede katlanarak artıyor' dedi. Huzur, kardeşlik ve dayanışma anlayışıyla hizmet etmek isteyenlerin AK Parti çatısı altında siyaset yapmayı tercih ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde partiye yeni katılımların sürdüğünü vurguladı.

'Pazartesi günü bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi daha saflarımıza dâhil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza bastık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ailesine katılan isimlere 'hoş geldiniz' mesajı verdi. Yeni katılımların millete ve memlekete hizmet yolunda önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Erdoğan, 'Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak, halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda AK Parti'nin kapılarının ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açık olduğunu belirterek, ilkelerini benimseyen ve yapıcı bir siyaset anlayışıyla hareket eden isimleri bünyelerine katmaya devam edeceklerini söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.