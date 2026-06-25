CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem ayı ve Aşura günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, inançların siyasi polemiklere ve propaganda amaçlarına konu edilmemesi gerektiğini belirterek, programında yer alan Aşura etkinliğine katılmama kararı aldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem ayı ve Aşura günü kapsamında yaptığı açıklamada, inanç değerlerinin siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatının hiçbir döneminde herhangi bir inancın siyasetin veya propagandanın aracı haline getirilmesini doğru bulmadığını belirtti.

Aşura gününün siyasi polemiklere, gerilimlere ve propaganda hesaplarına konu edilmesine karşı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, 'Bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız' ifadelerini kullandı.

'MANEVİ DEĞERLER SİYASİ HESAPLARIN ÜZERİNDEDİR'

Toplumsal ve manevi değerlerin siyasi kazanımlardan daha kıymetli olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, bu değerlere karşı gösterilmesi gereken hassasiyetin her türlü siyasi beklentinin üzerinde olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, programında yer almasına rağmen oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmama kararı aldığını açıkladı. Açıklamasında, 'Bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır' değerlendirmesinde bulundu.

Aşura etkinliğine yönelik mesajını birlik ve gönül beraberliğinin bir ifadesi olarak paylaştığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem ayı ve Aşura'nın birlik, kardeşlik ve hakikat iklimi getirmesi temennisinde bulundu.