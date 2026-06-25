AK Parti Artvin İl Başkanı Ali Semih Aydemir ile AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Yener Balkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'i ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Ziyarette, AK Parti Artvin İl Başkanı Ali Semih Aydemir, Artvin'de yapımı devam eden devlet yatırımlarının son durumunu ve geleceğe yönelik projeler hakkında Milletvekili Faruk Çelik'e bilgi verdi. AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı ve aynı zamanda Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yener Balkaya ise, Kemalpaşa ilçesine önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan spor salonunun ilçeye kazandırılmasında büyük emekleri olan Milletvekili Çelik'e ilçe halkı adına teşekkür etti.

Balkaya ayrıca, Artvin Ticaret Borsası'nın hizmet binasının yapımı için yer tahsisi konusunda gösterdiği ilgi ve hassasiyetinden dolayı Milletvekili Çelik'e borsa adına şükranlarını sundu.

Balkaya, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, daha güzel ve yaşanabilir bir Artvin için durmadan çalıştıklarını belirterek, 'Sayın Bakanımız Faruk Çelik'in Artvin Milletvekili oluşu, ilçelerimiz ve tüm Artvin'imiz için büyük bir şanstır. Sayın bakanımızın güçlü desteğiyle, memleketimizin her köşesine hizmet götürmek ve yatırımları hız kesmeden tamamlamak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Misafirperverlikleri ve Artvin'imize olan derin sevgileri ve güzel hizmetleri için sayın bakanımıza şükranlarımızı sunarız' dedi.

Bu arada ziyarete eşlik eden Artvin Toptancılar Sitesi Başkanı Hakan Ermiş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Barış Şentürk ile Selçuk İskenderoğlu ise sitenin ile kazandırılmasında büyük katkıları bulunan ve Artvin'in en büyük sorunlarının birinin daha çözüme kavuşturulmasındaki katkılarından dolayı Milletvekili Çelik'e esnaflar adına teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise yeryüzü cenneti Artvin'e hizmet etmekten son derece mutlu olduklarını söyledi. Çelik, 2023 seçimlerinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtiğini belirterek, seçim döneminde verdikleri sözler doğrultusunda Artvin'de düzenli bir çalışma içinde olduklarını söyledi.