Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta'yı ziyaret etti. Görüşmede gençliğe yönelik çalışmalar ile milli ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin konular ele alındı.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın Nurtaç Usta'nın İl Başkanlığı'ndaki Ülkü Ocakları'na yaptığı ziyarette, Ülkü Ocakları'nın gençlerin yetişmesine yönelik faaliyetlerini önemsediklerini belirtti. Köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençliğin yetişmesi adına yürüttükleri çalışmalarda başarılar dileyen Başkan Yılmaz, misafirperverliği ve ev sahipliği için Nurtaç Usta'ya teşekkür etti.

Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.