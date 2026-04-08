KOCAELİ (İGFA) - AK Parti Kandıra İlçe Teşkilatı'nın yeni Başkanı Sertan Kulaç ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

Ziyarette Sertan Kulaç, yöneticileri Başkan Büyükakın'a tanıttı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede hayata geçirdiği ve geçireceği projelerin istişare edildiği ziyarette Başkan Büyükakın, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Sertan Kulaç ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, her ilçede olduğu gibi Kandıra'da da önemli projelere imza attığını vurgulayan Sertan Kulaç, Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini sundu.