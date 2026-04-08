Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'deki DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yerel yönetimlerdeki gelişmelere tepki göstererek, yaşananların bireysel değil sistemsel bir sorun olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Yeni Yol Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, son haftalarda belediyelere ilişkin gündeme gelen gelişmeleri değerlendirdi.

Belediyelerde yaşanan sorunlara dikkat çeken Arıkan, 'Belediyelerden akan cerahat ortada' ifadelerini kullanarak, durumun yalnızca birkaç kişinin hatası olarak görülemeyeceğini belirtti.

'Ortada bireysel bir hata değil, topyekûn kokuşmuş bir sistem problemi var' diyen Arıkan, 'Öyle bir düzen kuruldu ki, bu çarkın içine giren en dürüst insan bile bozulmak zorunda kalıyor' diyerek, kendilerinin 30 yıl önce 'Rüşvet alan da veren de melundur' yazdıkları belediyelerin bugün pavyona çevrildiğini öne sürdü.

Türkiye'de iktidar ile vatandaşın gündeminin farklı olduğunu savunan Mahmut Arıkan, milletin önceliğinin ekonomi ve adalet olduğunu ifade etti.

Grup toplantısında bölgedeki gelişmelere de değinen Arıkan, savaş ve çatışmaların gölgesinde vatandaşın geçim sıkıntısıyla mücadele ettiğini vurguladı.

Arıkan, siyasi gündeme ilişkin değerlendirmesinde ise iktidarın, seçimlerde kazanamadığı belediyeleri farklı yollarla elde etmeye çalıştığını öne sürdü.