Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu Muhammed Emin Öztürk yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Boğaziçi Osmanca mevkisindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi.
Ercan Öztürk idaresindeki otomobil ile Metin Sarıbaş'ın kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Sarıbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Milletvekili Öztürk ile oğlu Muhammed Emin Öztürk, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öztürk ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.