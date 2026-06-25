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Öztürk ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Kazada yaralanan Milletvekili Öztürk ile oğlu Muhammed Emin Öztürk, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Sarıbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ercan Öztürk idaresindeki otomobil ile Metin Sarıbaş'ın kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu Muhammed Emin Öztürk yaralandı.

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