Niğde Aladağlar bölgesinde yaralanarak mahsur kalan vatandaş, Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinasyonuyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

ANKARA (İGFA) - Niğde'nin Aladağlar bölgesinde zorlu arazi koşulları nedeniyle mahsur kalan yaralı vatandaş için hava destekli kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yaralı vatandaşın kurtarılması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10'uncu Ana Jet Üs 204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığından bir helikopter bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen görev yapan pilotlar ve personel kurtarma ekipleri, başarılı operasyonla vatandaşı bulunduğu bölgeden tahliye etti.

Niğde Aladağlar bölgesinde yaralanarak mahsur kalan bir vatandaşımız için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 10'uncu Ana Jet Üs 204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığından bir helikopter ivedilikle bölgeye sevk edildi.



Zorlu arazi şartlarına rağmen kahraman pilotlarımız: pic.twitter.com/HqUQfktJdN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2026

Kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine güvenli şekilde teslim edilirken, Milli Savunma Bakanlığı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlık açıklamasında, arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alan personelin fedakâr çalışmalarına dikkat çekilerek, vatandaşların güvenliği için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.