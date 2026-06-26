İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek göç yönetimi ve geleceğe yönelik politikaları değerlendirdi. Çiftçi, Türkiye'nin göç politikasını güvenlik ile insanlık, hukuk ile merhamet arasında kurulan hassas dengeyle yürüttüklerini vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda göç yönetimi ve önümüzdeki döneme ilişkin politikaları değerlendirdiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, toplantıda göç yönetiminin geleceği ile bu alanda atılması planlanan adımların istişare edildiğini belirtti. Türkiye'nin göç politikasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillendiğini ifade eden Bakan Çiftçi, güvenlik ile insanlık, hukuk ile merhamet arasında kurulan hassas dengeyi esas aldıklarını kaydetti.

Sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelerek; göç yönetiminin geleceğini ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımları istişare ettik.



Muhterem Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın liderliğinde göç politikamızı; güvenlik ile insanlık, hukuk ile: pic.twitter.com/NBAtFwIkhm — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 26, 2026

Göç yönetiminde hem sınır güvenliğinin hem de insan onurunun gözetildiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, 'Sınırlarımızı ve kamu düzenimizi kararlılıkla korurken, insan onurunu, mazlumun hakkını ve kardeşlik hukukunu asla göz ardı etmiyoruz.' ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, doğru yönetilen göçün üretim, yatırım, bilgi ve insan kaynağı açısından stratejik fırsatlar sunduğunu belirterek, devletin tecrübesi, milletin vicdanı ve sivil toplumun birikimini ortak akılla buluşturarak geleceğin göç politikalarını şekillendirmeye devam edeceklerini söyledi.