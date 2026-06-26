Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerinin kullanımını dijital ortamda takip edecek B-Reçete Sistemi'nin 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde eş zamanlı uygulanacağını açıkladı. Sistemle pestisit kullanımının daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Tarımda güvenilir üretim hedefi doğrultusunda yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 İl Tarım ve Orman Müdürünün katılımıyla B-Reçete Sistemi (Bitki Koruma Ürünlerinin İzlenebilirliği) koordinasyon toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, sistemin 4 pilot ilde yıl başından bu yana uygulandığını belirterek, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde devreye alınacağını açıkladı.

Yeni sistemle birlikte tarımda kullanılan bitki koruma ürünlerinin, diğer adıyla pestisitlerin, üretimden kullanıma kadar olan sürecinin dijital altyapı üzerinden takip edilmesi sağlanacak.

Yumaklı, uygulamanın temel amacının pestisit kullanımını bilimsel, şeffaf ve izlenebilir bir zemine taşımak olduğunu belirterek, vatandaşların sofralarına ulaşan ürünlerin güvenilirliğinin artırılacağını ifade etti.

'UÇTAN UCA DİJİTAL TAKİP'

B-Reçete Sistemi ile bitki koruma ürünlerinin kullanım süreçlerinin kayıt altına alınması, doğru ve kontrollü kullanımın desteklenmesi hedefleniyor. Sistem sayesinde üreticiler, bayiler ve ilgili kurumlar arasındaki süreçlerin daha etkin şekilde izlenmesi amaçlanıyor. Bakan Yumaklı, sürdürülebilir ve güvenilir tarım vizyonuna katkı sağlayacak projede emeği geçen kamu çalışanlarına, üreticilere ve bitki koruma ürünü ticareti yapan bayilere teşekkür etti.

Uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla birlikte tarımsal üretimde izlenebilirliğin artırılması ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.