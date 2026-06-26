Birlik ve Dayanışma Sendikası, Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan hakkında yürütülen disiplin işlemlerinin sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğünü ve sendikal haklarını hedef aldığını savundu. Genel Başkan Dr. Ahmet Mehlepçi, hukuki ve sendikal mücadelenin sürdürüleceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası, 3. Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan hakkında yürütülen disiplin süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Sendika Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasında, soruşturmaların yalnızca bir sendika yöneticisini değil, sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğünü ve örgütlenme hakkını ilgilendiren bir süreç olduğunu söyledi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Eryazğan hakkında yürütülen işlemlerin bireysel bir disiplin süreci olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilerek, bunun sağlık çalışanlarının anayasal haklarına yönelik bir baskı olduğu öne sürüldü.

Dr. Ahmet Mehlepçi, Hacı Yusuf Eryazğan'ın uzun yıllardır aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sorunlarını gündeme taşıdığını, sağlık politikalarına ilişkin eleştirilerini demokratik yollarla dile getirdiğini ifade etti. Mehlepçi, bu faaliyetler nedeniyle hakkında çeşitli soruşturmalar açıldığını ve disiplin cezaları talep edildiğini belirtti.

Mehlepçi, soruşturmaya konu olan bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili savcılık tarafından suç unsuru bulunmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiğini savundu. Ceza hukuku açısından suç teşkil etmeyen ifadelerin disiplin hukuku kapsamında cezalandırılmaya çalışılmasının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten Mehlepçi, sendikal faaliyetlerin ve eleştiri hakkının korunması gerektiğini söyledi.

Sendika açıklamasında, ifade özgürlüğü, sendika hakkı ve hak arama özgürlüğünün kamu görevlileri açısından da temel haklar olduğu vurgulandı.

Hakkındaki sürece ilişkin konuşan Hacı Yusuf Eryazğan ise daha önce sağlık politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle açılan davalarda Bakanlığın kaybettiğini belirterek, bu kez de savcılığın suç unsuru görmediği sosyal medya paylaşımlarının disiplin sürecine konu edildiğini ileri sürdü. Eryazğan, uygulanan işlemlerin yalnızca kendisine yönelik olmadığını, eleştirel görüşlerini dile getiren sağlık çalışanlarına ve sendikalara yönelik bir mesaj niteliği taşıdığını savundu. Sağlık sistemindeki sorunların çözümü yerine eleştiren çalışanların hedef alındığını öne süren Eryazğan, sendikal mücadeleden ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları kamuoyuna aktarmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.