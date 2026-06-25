Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde geniş çaplı güvenlik ve trafik tedbirleri alındı. Başkentte çok sayıda cadde ve sokak geçici olarak araç trafiğine kapatılacak, vatandaşlar için alternatif güzergâhlar oluşturulacak.

ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında kamu düzeninin korunması, güvenliğin sağlanması ve zirve organizasyonunun sorunsuz şekilde yürütülmesi amacıyla kapsamlı trafik düzenlemeleri uygulanacağını duyurdu.

Valilik açıklamasına göre, zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki çok sayıda cadde ve bulvar 7 Temmuz saat 07.00'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar araç trafiğine kapatılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi ve çevresindeki birçok güzergâhta ulaşım geçici olarak durdurulacak.

KONAKLAMA BÖLGELERİNDE DE KISITLAMA

Zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanlarının konaklayacağı bölgelerde de güvenlik önlemleri artırılacak. 6 Temmuz sabahından itibaren Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak. Güvenlik tedbirleri kapsamında bu güzergâhlarda park yapılmasına da izin verilmeyecek.

Misafir devlet başkanları ve heyetlerin kullanacağı güzergâhlarda ise trafik tamamen kapatılmayacak ancak konvoy geçişleri sırasında geçici trafik durdurmaları uygulanacak. Ankara Çevre Yolu'nun bazı bölümleri, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Mevlana Bulvarı, Cinnah Caddesi ve John F. Kennedy Caddesi gibi kritik arterlerde zaman zaman trafik akışı durdurulacak.

VATANDAŞLARA ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI

Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seyahat planlarını önceden yapmalarını ve belirlenen alternatif yolları kullanmalarını istedi. Buna göre sürücüler; Mevlana Bulvarı yerine Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni, Anadolu Bulvarı yerine Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni, Atatürk Bulvarı yerine Necatibey ve Mithatpaşa caddelerini, Ankara Bulvarı yerine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi'ni kullanabilecek.

TRAFİK HARİTALARI DİJİTAL ORTAMDA YAYINLANDI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi kapsamında geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif ulaşım güzergâhlarını gösteren haritaların vatandaşların erişimine açıldığını duyurdu.

Detaylı güzergâh bilgileri ve trafik haritalarına harita.iletisim.gov.tr adresinden ulaşılabilirsiniz.