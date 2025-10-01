Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 15.Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde, “Elden Ele, Nesilden Nesile; Kitap Bayrak Yarışı Gönüllerimiz Gazze’yle” etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte kuşaklar arası kitap sevgisi aktarılacak, Gazze’deki çocuklara umut ve barış mesajları gönderilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin okuyan ve okutan kent olarak anılmasına büyük katkılar sağlayan Kitap Fuarı, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl da Kitap Fuarı öncesinde birbirinden farklı tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan “Elden Ele, Nesilden Nesile; Kitap Bayrak Yarışı Gönüllerimiz Gazze’yle” etkinliği 3 Ekim Cuma günü saat 17.00’de İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik vatandaşlar tarafından da izlenebilecek.

KİTAP SEVGİSİ KUŞAKLAR ARASINA AKTARILACAK

Kitap sevgisini kuşaklar arasında aktarmayı hedefleyen etkinliğin bir diğer hedefi, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek. Etkinlik boyunca Filistinli çocuklara barış ile dayanışma mesajı gönderilmesi hedeflenen etkinliğin en dikkat çekici detayı ise, bayrak yerine kitap formunda tasarlanan özel stafetlerin kullanılması olacak. Bu sembol; bilginin, sevginin ve umudun nesiller boyu aktarımını temsil ederken, aynı zamanda katılımcılara güçlü bir birliktelik mesajı sunacak.

GAZZE’YE BARIŞ VE KARDEŞLİK MEKTUPLARI

İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilecek etkinliğin yarışma formatı 4x100 metre bayrak yarışı düzeninde gerçekleşecek. Her takımdan 4 kişi yarışacak. Takımlar anne, baba ve 6–15 yaş aralığındaki iki çocuğun yer aldığı ailelerden oluşacak. Anneler ile başlayacak yarışlar; çocuk, baba ve tekrar çocuk şeklinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılan her aile Gazze’deki çocuklara gönderilecek barış, kardeşlik ve dayanışma mesajlarını içeren mektup yazacak.

BARIŞ MESAJLARI GAZZE’YE ULAŞACAK

Yarışmanın sonunda son koşucu olan çocuk, stafetin içinde yer alan mektubu etkinlik başkanına teslim edecek. Bu mektup, Gazze’deki çocuklara gönderilen barış, kardeşlik ve dayanışma mesajlarını içerecek. Etkinlik başkanı, mesajı okuyarak tüm katılımcılarla paylaşacak. Yarışmaya katılan her aileye tişört, kitap ve çeşitli hediyeler verilecek. Dereceye giren aileler ise kupa ile ödüllendirilecek. Gazze temasıyla 15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde gerçekleştirilen etkinlik aile bağlarını güçlendirmenin yanı sıra, kitap sevgisini yaygınlaştıran ve toplumsal empatiyi artıran bir buluşma olacak.