Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' kapsamında Pazartesi ve Çarşamba günleri ailelerin sinemada filmleri yüzde 40 indirimli izleyebileceklerini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı’nda ailelerin sinemalarda filmleri yüzde 40 indirimli izleyebileceğini duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, toplumsal yapının temeli olan ailenin önemine vurgu yaparak, Aile Yılı’nda çeşitli desteklerle ailelerin yanında olduklarını ifade etti.

Ailenin, geleceği inşa eden en değerli kurum olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40’a varan indirim uygulanacağını kaydetti.

Aile Yılı boyunca ailelerin, kendileri için hazırlanan aktivitelerden yararlanarak sosyal hayatın içinde yer almalarını önemsediklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Aile bireylerinin birlikte vakit geçirerek dayanışma ruhlarını canlı tutmak, bu sayede kuşaklar arası bağları güçlendirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz artarak devam edecek” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SİSAY’a Aile Yılı’na gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürlerini ileten Bakan Göktaş, aileleri sinemalarda yüzde 40’a varan halk günü indirimlerinden yararlanmaya davet etti.