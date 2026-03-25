ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 15 ve üzeri yaştaki işsiz sayısı bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bine geriledi. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık düşüşle yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 54 bin kişi azalarak 32 milyon 566 bine düşerken, istihdam oranı 0,5 puan gerileyerek yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,4, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak hesaplandı. İşgücüne katılma oranı da 0,7 puan azalarak yüzde 53,5 seviyesine indi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1 puan azalışla yüzde 15,3'e gerilerken, bu oran erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda yüzde 22,1 olarak belirlendi.

İstihdamın sektörel dağılımında hizmet sektörü yüzde 59 ile ilk sırada yer aldı. Tarımın payı yüzde 14, sanayinin yüzde 20,2, inşaatın ise yüzde 6,8 oldu. Yıllık bazda tarım ve sanayi sektörlerinde istihdam azalırken, inşaat ve hizmet sektörlerinde artış görüldü.

Öte yandan atıl işgücü oranı 3 puan artarak yüzde 29,7'ye yükseldi.

İl bazında ise en düşük işsizlik oranı yüzde 4 ile Ardahan'da, en yüksek işsizlik oranı yüzde 13,8 ile Hakkari'de kaydedildi. En yüksek istihdam ve işgücüne katılma oranları ise yüzde 58,1 ve yüzde 61,3 ile Artvin'de gerçekleşti.

TÜİK verileri, işsizlik oranında gerilemeye rağmen işgücüne katılım ve istihdam oranlarında düşüş yaşandığını, atıl işgücündeki artışın ise dikkat çektiğini ortaya koydu.