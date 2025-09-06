Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, öğrencilerin eğitim öğretim hayatına katkıda bulunmak amacıyla Yakın Kart sahibi ailelerin hesaplarına 1.000 TL kırtasiye desteğini yatırdı. “Evlatlarımızın eğitimine en büyük destek bizden!” diyen Akın, beslenmeden kırtasiyeye, ulaşımdan giyim desteğine kadar her alanda dar gelirli ailelerin omuzlarındaki yükü hafifletiyor.BALIKESİR (İGFA) - Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, dar gelirli ailelerin omuzlarındaki yükü hafifletmek için Yakın Kartlara 1.000 TL kırtasiye desteğini yatırdı. Halkçı belediyecilik anlayışıyla kent dayanışmasını artıran ve her öğrencinin eğitim olanaklarından kesintisiz faydalanması için tüm imkânları seferber eden Ahmet Akın, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 1.000 TL destek sağladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleşen desteklerle birlikte öğrenciler, kırtasiye ihtiyaçlarını kolaylıkla temin edebilecekler.

“EVLATLARIMIZ BİZİM ÖNCELİĞİMİZ”

Balıkesir’deki her çocuğa eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Evlatlarımız bizim en kıymetlilerimiz. Onların eğitimlerini en iyi şekilde sürdürmelerine katkı sunmak için kırtasiye desteği olarak 1.000 lirayı ailelerinin Yakın Kartlarına yatırdık. Ailelerin bu süreçte omuzlarındaki yükü hafifletmek, çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak bizim her zaman önceliğimiz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor, Balıkesir’deki hiçbir evladımızı yalnız bırakmıyoruz. Tüm evlatlarımıza kırtasiye destekleri hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.