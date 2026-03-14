Uzunköprü Belediyesi tarafından, Belediye Başkanı Ediz Martin öncülüğünde düzenlenen Geleneksel Büyük İftar Sofrası etkinliği vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Adalet Meydanı ve Gazi Caddesi'ni dolduran Uzunköprülüler ve misafirler, Ramazan'ın bereketini aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

İftar yemeğine CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, Edirne İl Genel Meclis Üyesi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

Uzun iftar sofralarının kurulduğu programda vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açarken, Ramazan ayının manevi atmosferi Uzunköprü'nün merkezinde adeta bir dayanışma ve kardeşlik tablosuna dönüştü. Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programı, Uzunköprü'de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birine sahne olurken organizasyon vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Belediye ekiplerinin titiz çalışmasıyla hazırlanan etkinlikte binlerce kişiye aynı anda iftar ikramında bulunulurken, program boyunca caddeleri dolduran vatandaşlar Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.