Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ağrı Dağı'nda konuşlanan Hazzep Tepe Jandarma Modüler Üs Bölgesi'ndeki jandarma personeliyle birlikte iftar sofrasında bir araya geldi. Modern balistik koruma ve fiziki güvenlik unsurlarıyla donatılan üs bölgesinde gerçekleştirilen iftar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik iklimi içinde gerçekleştirildi.

AĞRI (İGFA) - Doğubeyazıt'ın Ağrı Dağı eteklerinde 2 bin 100 rakımda yer alan Hazzep Tepe Modüler Üs Bölgesi, ASELSAN tarafından geliştirilen ileri teknoloji sistemlerle donatıldı.

Üs; gece görüşlü modern kamera sistemleri, insansız silah sistemleri ve radar gibi entegre güvenlik unsurlarıyla çevrenin gözetleme ve keşif kapasitesini artırıyor.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, üs bölgesini yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve görev başındaki kahraman jandarma komando personelimizle aynı sofrada oruç açtı. Vali Bozkurt, burada yaptığı açıklamada, vatan hizmeti için fedakarca çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti ve görevlerinde üstün başarılar diledi.

Kahraman jandarma personeliyle iftar buluşması, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

Güvenlik güçlerine başarı dileklerinin iletildiği buluşmada bölgedeki huzur ve güven ortamının korunması konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulandı.