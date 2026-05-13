Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen Engelsiz Spor Oyunları, ikinci gününde gerçekleştirilen goalball, para yüzme ve tenis müsabakalarıyla devam etti.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde özel sporcuların yoğun katılım gösterdiği organizasyonlarda sporcuların sergilediği performans ve ortaya koyduğu mücadele izleyenlerden büyük alkış aldı.

Organizasyon kapsamında görme engelli sporcuların mücadele ettiği goalball karşılaşmaları Engelsiz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Para yüzme müsabakaları ise down sendromlu, otizmli, bedensel, görme ve işitme engelli sporcuların katılımıyla Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlendi.

Günün son organizasyonu olan tenis müsabakaları da işitme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların katılımıyla İsmet Aydın Tenis Kortu'nda oynandı. Müsabakaların sonunda tüm sporculara madalya takdim edildi.

Engelsiz Spor Oyunları kapsamında hafta boyunca farklı branşlarda düzenlenecek müsabakalarla özel sporcular bir araya gelmeye devam edecek.