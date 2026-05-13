U18 Milli Takımı, İstanbul'da oynanan özel maçta Macaristan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi milli takımımız 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
İSTANBUL (İGFA) - Türkiye U18 Milli Futbol Takımı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada etkili bir performans sergiledi.
Millî takımın gollerini 13. dakikada Hasan Talha Ayyıldız ve 80. dakikada Halil Eşref Başar kaydetti.
Karşılaşma, genç millî oyuncuların performanslarının değerlendirilmesi açısından teknik ekip tarafından önemli bir hazırlık maçı olarak görülürken, Türkiye sahadan galibiyetle ayrıldı.
