Konya'da Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı sporcusu Emirhan Danış, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Trampolin Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performans ile altın madalya kazandı.

KONYA (İGFA) - 8-10 Mayıs tarihleri arasında Samsun Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona büyük bir heyecana sahip olurken Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular birincilik için yarıştı. Karataylı sporcu Emirhan Danış, azimli ve kararlı mücadelesi ile altın madalya kazanarak turnuvada Karatay'ın adından söz ettirdi.

56.245'lik derecesiyle rakiplerini geride bırakan başarılı sporcu bu sonuçlarla beraber Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösterdi. 17+ Yaş Erkekler Bireysel Kategorisi'ni birinci tamamlayan Danış, Karatay'ı ve Konya'yı gururlandırarak ilçenin sportif başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Karataylı sporcu Emirhan Danış'ın, Trampolin Cimnastik Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele ettiği 17+ Yaş Erkekler Bireysel Kategorisi'nde 1. Emirhan Danış (Konya) - 56.245, 2. Batuhan Meriç Mamur (Bolu) - 54.275, 3. Akil İşman (İzmir) - 42.540 oldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Emirhan Danış'ın gösterdiği performans ve elde ettiği başarıdan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek Karatay'ın spordaki başarılarının artarak devam ettiğini vurguladı.

Başkan Kılca, 'Karataylı gençlerimizin ulusal organizasyonlarda elde ettiği başarılar bizleri mutlu ediyor. Emirhan Danış'ın Türkiye Şampiyonu olarak ilçemizi ve şehrimizi en güzel şekilde temsil etmesi hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcularımızın azmi, disiplini ve antrenörlerimizin özverili çalışmaları bu başarıların temelini oluşturuyor. Türkiye Şampiyonu olan sporcumuzu, ailesini ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bizler de Karatay Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeyi sürdürecek, gençlerimizin başarılarına katkı sunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.