İstanbul Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la son 6 ayda 3'üncü görüşmesini yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Garı'ndan Mithatpaşa İstasyonu'na kadar trenin yerin altına alınmasıyla ilgili projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Gelişmeyi duyuran Başkan Alemdar, tüm yatırımların Sakarya'ya hayırlı olmasını diledi.

SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı bir kez daha kabul etti.

Yapılan görüşmede, Sakarya'yı ilgilendiren çok önemli meseleler masaya yatırıldı. Daha önce de birçok proje hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bire bir görüşen Alemdar, 'Tren raylarının yeraltına alınması'için hazırlanan projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeye olumlu bakarak görüşme esnasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile telekonferans üzerinden görüştüğünü ve ilgilenilmesi talimatını verdiğini paylaştı.

Başkan Alemdar'ın sunduğu proje, Sakarya'daki tren rayları, Adapazarı Gar Meydanı'ndan itibaren Mithatpaşa İstasyonu'na kadar yer altına alınmasını kapsıyor.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, 'Sayın Cumhurbaşkanımızla şehrimiz ulaşım projelerini tek tek detaylıca görüştük. Adapazarı Gar Meydanı'ndan Mithatpaşa İstasyonuna kadar tren raylarının yer altına alınmasını ilgilendiren projemizi Cumhurbaşkanımıza sunduk. Cumhurbaşkanımız telekonferansla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'yla görüşerek, projemizle ilgili sürecin başlamasına yönelik talimatlarını iletti. Şehrimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEDE TÜM PROJELER DE MASAYA YATIRILDI

Başkan Alemdar, görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sakarya'nın geleceği için kritik öneme sahip olan Raylı Sistem, kentsel dönüşüm, Sapanca Gölü, Çamdağı ve Ballıkaya Barajı, AFA, Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi ve ulaşım projelerinin son durumuna ilişkin bilgiler sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehirle ilgili her türlü ihtiyaçta ve Sakarya'yı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapacak olan projelere destekleri için teşekkürlerini ifade eden Başkan Alemdar, 'Her zaman yanımızda, her adımımızda en büyük destekçimiz, Sakarya'mızın geleceği için en büyük desteği veren Cumhurbaşkanımız, huzur bulduğu şehrimize ve hemşehrilerimize selamlarını ilettiler.' ifadelerini kullanarak görüşmeye dair detaylar paylaştı.

Başkan Alemdar, 'Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimize her zaman yakın ilgi ve desteklerini göstermiştir. Bugün bir kez daha Dolmabahçe'de şehrimiz ile ilgili devam eden ve planlanan projeleri detaylıca inceledik. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Raylı Sistem Hattımızın ihale ilanı çıkıldı, kentsel dönüşümde ilk saha çalışmalarını başlattık, Ballıkaya Barajı'nın isale hatlarıyla ilgili ihale süreci tamamlanıyor, AFA'nın yeniden inşası, Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi'nin şehre kazandırılması ve birçok yatırımla Sakarya Yüzyılının inşasına başladık.' dedi.

Yusuf Alemdar, son 6 ay içinde Sakarya'yı ilgilendiren birçok gündem maddesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 3 kez görüştü. Bu görüşmelerin ardından ise şehirde yüzyılın projeleri olarak değerlendirilen birçok vizyon projede süreç hızlanarak, inşa aşamasına geçildi.